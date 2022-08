Spiel Juventus gegen Atlético in Israel abgesagt

Testspiel in Tel Aviv

Das Testspiel zwischen Juventus Turin und Atlético Madrid in Tel Aviv ist wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden, teilte der spanische Club mit, die Partie sollte ursprünglich am 7. August im Bloomfield-Stadion angepfiffen werden. Sie wird stattdessen nun auf dem Juve-Trainingsgelände in Turin stattfinden.

