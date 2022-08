Serie des Scheiterns: Deutsche Olympia-Bewerbungen

Die Multi-EM in München könnte 50 Jahre nach den Sommerspielen den Olympia-Befürwortern in Deutschland als Signal dienen. Zuletzt waren deutsche Spiele-Bewerbungen aber reihenweise erfolglos.

Die Olympischen Ringe sind am Yachthafen in Kiel zu sehen. In Kiel fanden 1972 die Segelwettbewerbe statt.

50 Jahre ist das letzte Olympia-Gastspiel in Deutschland her. Die Erinnerung an die Sommerspiele 1972 in München wird nicht zuletzt durch die European Championships, die am Donnerstag in Bayerns Landeshauptstadt beginnen, wieder wach.

Deutsche Olympia-Bewerbungen waren zuletzt jedoch serienweise gescheitert. Ein Überblick über vergebliche deutsche Bemühungen:

Winterspiele Garmisch-Partenkirchen 1960:

Schon im ersten Wahlgang ist für die deutsche Bewerbung Schluss, nur fünf Stimmen gibt es vom IOC. Den Zuschlag erhält das amerikanische Squaw Valley.

Winterspiele Berchtesgaden 1992:

Wieder eine Klatsche - nur sechs IOC-Mitglieder stimmen in Wahldurchgang eins für Olympia in Deutschland. Albertville setzt sich gegen sechs Rivalen durch.

Sommerspiele Berlin 2000:

Große Hoffnungen verbanden sich mit der Bewerbung eines wiedervereinigten Deutschlands. Doch nach einer verkorksten Kampagne und mit nur mauer Unterstützung aus der Politik scheitert Berlin im zweiten Wahlgang krachend. Sydney gewinnt.

Sommerspiele Leipzig 2012:

In der innerdeutschen Vorauswahl setzt sich Leipzig noch durch, aber das IOC lässt die deutsche Bewerbung nicht einmal für die Finalrunde zu. London bekommt die Spiele.

Winterspiele München 2018:

Diesmal wird es etwas knapper. Münchens Bewerbung ist zwar durchaus überzeugend, doch das IOC votiert am Ende doch für das zuvor zweimal verschmähte Pyeongchang.

Winterspiele München 2022:

Wie Pyeongchang will München es gleich noch mal versuchen. Aber diesmal sagt die Bevölkerung Nein. Eine knappe Mehrheit lehnt eine erneute Bewerbung ab. Stattdessen wird Peking als erste Stadt nach Sommerspielen auch Winter-Gastgeber.

Sommerspiele Hamburg 2024:

Und wieder stoppt eine Bürgerbefragung die olympischen Pläne von Politik und Sport. 51,6 Prozent lehnen im Referendum eine Hamburger Bewerbung ab. Paris, das schon einige vergebliche Anläufe hinter sich hat, wird vom IOC ausgewählt.

Sommerspiele Rhein-Ruhr 2032:

Die deutschen Sportspitzen und die NRW-Initiative ringen noch um Eckpunkte einer Bewerbung, da erklärt das IOC schon offiziell Brisbane zum Favoriten. Wenig später erhält die australische Metropole im Juli 2021 endgültig den Zuschlag.

Fünf deutsche Olympia-Bewerbungen waren erfolgreich:

- Sommerspiele Berlin 1916 (wegen des Ersten Weltkriegs nicht wirksam)

- Winterspiele Garmisch-Partenkirchen 1936

- Sommerspiele Berlin 1936

- Winterspiele Garmisch-Partenkirchen 1940 (wegen des Zweiten Weltkriegs nicht wirksam)

- Sommerspiele München 1972