Rapinoe und Biles bekommen US-Freiheitsmedaille von Biden

Präsident Joe Biden will Fußball-Weltmeisterin Megan Rapinoe und Ausnahme-Turnerin Simone Biles mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA ehren.

Die Freiheitsmedaillen sollen am 7. Juli im Weißen Haus in Washington verliehen werden, wie Biden mitteilte. Die «Presidential Medal Of Freedom» ist die höchste zivile Auszeichnung. Mit ihr werden nach Angaben des Weißen Hauses Menschen gewürdigt, die einen bedeutenden Beitrag «für die Sicherheit oder das nationale Interesse der USA, den Weltfrieden und kulturelle oder andere bedeutsame öffentliche Belange» geleistet haben.

Starspielerin Rapinoe hatte zuletzt erfolgreich den Kampf um Gleichstellung von US-Fußballerinnen angeführt. Der Fußball-Verband der USA sowie die Gewerkschaften der Frauen- und Männer-Nationalmannschaften einigten sich im Mai auf einen historischen Tarifvertrag, der allen Spielerinnen und Spielern die gleiche Bezahlung einschließlich Boni garantiert. Biden würdigte die 36-Jährige als «prominente Verfechterin der Lohngleichheit».

Rekord-Weltmeisterin Biles nahm an den Olympischen Spielen in Tokio teil, machte dort mentale Probleme öffentlich und verzichtete deswegen auf mehrere Starts. Die 25-Jährige gehörte zu hunderten Turnerinnen und deren Eltern, die wegen sexuellen Missbrauchs gegen den früheren amerikanischen Teamarzt Larry Nassar geklagt hatten. Seither spricht sie offen über ihre emotionale Belastung. Biden nannte sie nun eine «prominente Verfechterin psychischer Gesundheit», die sich auch für Opfer sexueller Übergriffe stark mache.

Unter den Preisträgerinnen und Preisträgern ist auch Oscar-Gewinner Denzel Washington. Die demokratische Politikerin Gabrielle Giffords, die 2011 als Abgeordnete bei einem Attentat in den Kopf geschossen und schwer verwundet wurde, soll ebenfalls eine Medaille erhalten. Biden will mit der Auszeichnung ihren Einsatz gegen Waffengewalt würdigen. Posthum erhalten die Auszeichnung Apple-Mitbegründer Steve Jobs, der 2011 im Alter von 56 Jahren seinen Kampf gegen Krebs verlor, und der 2018 gestorbene republikanische Senator John McCain.