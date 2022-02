Olympia: Weitere 32 Corona-Fälle entdeckt

Winterspiele in Peking

Peking (dpa)

Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking haben die Organisatoren 32 weitere Corona-Fälle festgestellt. Wie das Organisationskomitee am Mittwoch berichtete, wurden am Vortag 15 Einreisende positiv auf das Coronavirus getestet.

Von dpa