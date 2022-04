Neuendorf telefoniert mit Katar-Kritikerin Klaveness

Eine konkrete Agenda oder Abstimmung einer Kooperation habe es noch nicht gegeben, teilte ein Sprecher des Deutschen Fußball-Bundes auf dpa-Anfrage mit.

Klaveness hatte auf dem FIFA-Kongress Ende März in Doha deutliche Kritik am Weltverband und am WM-Ausrichter Katar geübt. Der deutsche Verband sei der erste gewesen, «der mich nach dem Kongress kontaktiert und mir seine Unterstützung zugesichert hat», hatte die 40-Jährige in einem Interview der «Bild am Sonntag» gesagt. Katar steht seit Jahren wegen der Menschenrechtslage und den Bedingungen für ausländische Arbeiter in der Kritik.