Mihambo bezeichnet IOC-Entscheidung als «Fiasko»

Malaika Mihambo kritisiert die IOC-Empfehlung zur Rückkehr Russlands und Belarus in den Weltsport.

«Der Beschluss ist für mich völlig unverständlich, weil er letztendlich die Entscheidung und Umsetzung auf die Ebene der einzelnen internationalen Sportverbände abwälzt», sagte die 29 Jahre alte Ausnahmeathletin von der LG Kurpfalz bei Sport1.

Das Internationale Olympische Komitee hat die Empfehlung mit Kriterien verbunden, die die Neutralität von Sportlern und Sportlerinnen aus diesen beiden Ländern gewährleisten soll. Wie diese Bedingungen umgesetzt werden und ob eine Zulassung gewährt wird oder nicht, müssen die Weltverbände nach ihren Regeln entscheiden.

Es sei zudem von außen schwer zu beurteilen, inwiefern Athleten am Krieg gegen die Ukraine oder zumindest an der Kriegspropaganda beteiligt seien. «Unabhängig davon wird die Chance eröffnet, den Sport zu instrumentalisieren», meinte Mihambo. «Moralisch gesehen ist das ein Fiasko und zeigt, wie wenig der olympische Geist offenbar in der Realität gelebt wird.»

Frieden, interkultureller Austausch und Fairplay würden nicht großgeschrieben. «Letztendlich brauchen wir meiner Meinung nach mehr Werte, die unser Handeln leiten, wenn wir an den Prinzipien von Olympia festhalten wollen», sagte sie.