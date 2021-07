Macron fährt zur Olympia-Eröffnungsfeier nach Tokio

Sommerspiele in Japan

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wird am Freitag im Rahmen eines zweitägigen Japan-Besuches an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio teilnehmen.

Wie Kreise des Pariser Präsidialamtes berichteten, wolle der 43-Jährige die französische Olympia-Mannschaft und das örtliche Organisationskomitee unterstützen. Zudem zeige der Besuch, dass Frankreich hinter den Spielen stehe - Paris wird 2024 Austragungsort der Sommerspiele sein.

Die Eröffnungsfeier findet wegen Corona bis auf einige Offizielle und Würdenträger ohne Zuschauer statt. Macron werde ohne Delegation ins Olympiastadion gehen, hieß es weiter. Am Rande des Besuchs sei eine Begegnung mit IOC-Präsident Thomas Bach geplant. Am Samstag wolle Macron dann mit japanischen Industriellen sowie mit dem japanischen Regierungschef Yoshihide Suga zusammenkommen.