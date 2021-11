Klimagipfel: Sportler-Aufruf an Staats- und Regierungschefs

Über 50 Teilnehmer der Olympischen Spiele und der Paralympics in Tokio haben in einem Video die Staats- und Regierungschefs der Welt zur verstärkten Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen.

Die UN-Klimakonferenz COP26 findet derzeit in Glasgow statt.

Anlass für den Appell ist die Weltklimakonferenz in Glasgow. Initiatorinnen sind die zweimalige Segel-Olympiasiegerin Hannah Mills und ihre Landsfrau und Ruderin Melissa Wilson.

«Beim olympischen Traum geht es darum, so gut wie möglich zu sein - und das bedeutet nicht nur, an Wettkämpfen teilzunehmen oder Medaillen zu gewinnen, sondern auch, ein guter Weltbürger zu sein», sagte Mills. «Ich bin der Meinung, dass wir die Verantwortung haben, unsere Plattformen zu nutzen, um darauf hinzuweisen, dass wir alle verantwortungsvoller leben und handeln müssen.»

An dem Video mit dem Titel «Dear leaders of the world» («Liebe Staats- und Regierungschefs der Welt») beteiligten sich Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt. Darunter waren die Hamburger Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig, der langjährige NBA-Basketballprofi Pau Gasol aus Spanien, der zweimalige Tennis-Olympiasieger Andy Murray und die Rennrollstuhl-Fahrerin und siebenmalige Paralympics-Siegerin Hannah Cockroft (beide Großbritannien).

Die Athletinnen und Athleten zogen einen Vergleich mit den Spielen im Sommer in Tokio und seinen Widrigkeiten durch die Corona-Pandemie und dem «Olympia des Klimagipfels» in Glasgow. In Tokio seien alle Herausforderungen und Hindernisse überwunden worden. Die führenden Politikerinnen und Politiker sollten dies auch tun im Kampf gegen den Klimawandel.

Unterstützt wurde die Aktion durch das Internationale Olympische Komitee (IOC). In einer Mitteilung vom Montag verwies das IOC unter anderem darauf, dass von 2030 an alle Olympischen Spiele klimapositiv sein müssen.