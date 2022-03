Ex-Fußball-Funktionär Del Nero bleibt 20 Jahre lang gesperrt

Der Ex-Funktionär hatte vor dem Schweizerischen Bundesgericht versucht, eine 20-jährige Sperre des Weltverbandes FIFA aufheben zu lassen, die er nach der Annahme von Bestechungsgeldern erhalten hatte, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Die Sperre für den Südamerikaner läuft nun weiterhin erst 2038 ab. Ursprüngliche sollte Del Nero lebenslang gesperrt werden, dagegen war der 81-Jährige bereits vorgegangen.

Del Nero gehörte auch dem damaligen Exekutivkomitee der FIFA an, als er im Mai 2015 aus der Schweiz floh, nachdem Fußball-Funktionäre bei Razzien in Luxushotels in Zürich verhaftet worden waren. Sechs Monate später wurde er offiziell von einem US-Gericht angeklagt, trat von seinem FIFA-Posten zurück und hält sich seitdem in Brasilien auf, das kein Auslieferungsabkommen mit den USA hat.

Die US-Behörden werfen ihm vor, Schmiergelder in Millionenhöhe aus kommerziellen Verträgen für südamerikanische Fußball-Wettbewerbe, darunter die Copa America und die Copa Libertadores, angenommen zu haben. Die FIFA hatte ihn 2018 unter anderem wegen Bestechung und Korruption schuldig gesprochen. Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von einer Million Schweizer Franken (rund 890.000 Euro) verhängt.