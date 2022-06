Bundestag gibt 25 Millionen Euro für den Vereinssports frei

Es soll Vereinen helfen, nach den Jahren der Corona-Krise neue Mitglieder und Übungsleiter zu gewinnen, hieß es in der Mitteilung. Außerdem sollen mit einer bundesweiten Kampagne, Menschen zu mehr Sport und Bewegung motiviert werden.

«Das ist ein wichtiges Signal für den Breitensport. So werden Vereine konkret unterstützt, zum Beispiel mit Sportschecks und digitaler Übungsleiterausbildung», erklärte der DOSB-Vorstandsvorsitzende Torsten Burmester. «Vor allem aber wollen wir Menschen wieder aktiv in Bewegung versetzen, am besten im Verein.»