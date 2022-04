Zwangspause: Darts-Profi Anderson mit Corona infiziert

Der schottische Ex-Weltmeister Gary Anderson muss in der Darts-Premier-League eine Zwangspause einlegen.

«The Flying Scotsman», wie der 51-Jährige genannt wird, wurde positiv auf das Coronavirus getestet und kann in Leeds nicht an den Start gehen. Anderson hatte sich zuhause unwohl gefühlt und dann einen Corona-Test gemacht. Sein Viertelfinal-Gegner Michael van Gerwen aus den Niederlanden erhält nun ein Freilos. In der Premier League ist Anderson mit sieben Punkten Tabellenletzter, während van Gerwen das Tableau anführt.