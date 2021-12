Youngster Schmutzler vor Darts-Debüt: «Geschichte schreiben»

London (dpa)

Der 16 Jahre junge Fabian Schmutzler ist sich der Dimension seines Debüts bei der Darts-WM in London bewusst. Bei einem Sieg gegen Ryan Meikle am Donnerstag (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) wäre Schmutzler der jüngste Einzelsieger in der Historie des Turniers.

Von dpa