Top-16-Turnier ohne Rekordsieger Timo Boll

Montreux (dpa)

Rekordsieger Timo Boll darf an diesem Wochenende nicht am Top-16-Turnier der besten europäischen Tischtennis-Profis teilnehmen. Hintergrund ist, dass jede Nation maximal zwei Spielerinnen und Spieler nach Montreux in der Schweiz schicken darf.

