Tischtennis-Team verhindert vorzeitiges WM-Aus

Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat bei der Team-WM in Chengdu ein vorzeitiges Vorrunden-Aus verhindert.

Einzel-Europameister Dang Qiu gewann in Chengdu seine beiden Spiele.

Einen Tag nach der überraschenden 1:3-Niederlage gegen Indien gewann die Mannschaft von Bundestrainer Jörg Roßkopf ihr schwerstes Gruppenspiel gegen Frankreich mit 3:1 und hat nun wieder gute Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals.

Einzel-Europameister Dang Qiu (Borussia Düsseldorf) gewann in Chengdu seine beiden Spiele gegen die französischen Brüder Felix Lebrun (3:1) und Alexis Lebrun (3:0). Im dritten Einzel zahlte sich Roßkopfs überraschende Entscheidung aus, den erst 19-jährigen Kay Stumper aufzustellen. Das größte deutsche Talent von Borussia Düsseldorf besiegte den ehemaligen Europameister Emmanuel Lebesson in 3:2 Sätzen. Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) hatte zuvor gegen Alexis Lebrun verloren.

Die Abschlusstabelle der Gruppe 2 entscheidet sich am Dienstag in den letzten Vorrunden-Spielen Deutschland gegen Usbekistan und Frankreich gegen Indien. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe sowie zwei weitere Gruppendritte qualifizieren sich für die am Mittwoch beginnende K.o.-Runde. Europameister Deutschland muss bei dieser WM ohne seine drei Topspieler Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska antreten.