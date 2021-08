Paralympics lassen Tausende Schulkinder als Zuschauer zu

Die Organisatoren der Paralympics in Tokio lassen ungeachtet der Corona-Pandemie Tausende von Schulkinder als Zuschauer in die Arenen.

«Wir sind absolut bereit, die Schulkinder willkommen zu heißen», sagte der Sprecher des japanischen Organisationskomitees, Masa Takaya. Für ihre Sicherheit werde gesorgt. Die genaue Zahl könne man zwar noch nicht nennen, doch habe Tokios Verwaltung mitgeteilt, dass rund 130.000 Schulkinder zu den Paralympics erwartet würden. Das Internationale Paralympische Komitee (IPC), Tokio, die Zentralregierung sowie Japans Organisatoren hatten kürzlich entschieden, Zuschauer wegen der Pandemie zwar auszuschließen, jedoch mit Ausnahme von Kindern als Teil eines Erziehungsprogramms Japans.

Man hätte das Konzept mit den Schulkindern nicht unterstützt, wenn man von der Sicherheit nicht überzeugt wäre, sagte IPC-Sprecher Craig Spence. Aus demselben Grund fänden die Paralympics überhaupt statt. Im Unterschied zu normalen Zuschauern, die aus verschiedenen Regionen angereist wären, könne man Schulklassen kontrollieren und für ihre Sicherheit sorgen, sagte Takaya der Deutschen Presse-Agentur. So würden die Kinder in geordneten Gruppen zu den Arenen gebracht, unter Wahrung der Sicherheitsabstände platziert, müssten ihre Hände desinfizieren, Masken tragen und dürften die Athleten nur durch Händeklatschen anfeuern, sagte Takaya.

Gegen das Vorhaben, Schulkinder bei den Paralympics zuzulassen, hatte es im Vorfeld Unmut gegeben. Kritiker warnten, die Kinder könnten sich anstecken und das Virus in ihre Familien tragen. Die am Dienstag beginnenden Paralympics finden zu einem Zeitpunkt statt, da die Infektionszahlen in Tokio und anderen Regionen auf Höchststände stiegen sind. Die Lage hat sich im Vergleich zur Zeit der Olympischen Spiele drastisch verschlechtert. Experten vergleichen sie mit der einer Naturkatastrophe. Rufe nach Ausgangssperren wie in anderen Ländern werden laut. Die Impfkampagne kommt zwar voran. Bisher sind aber erst rund 40 Prozent der Bevölkerung Japans vollständig geimpft.