Nguyen: Vielleicht «mein letzter internationaler Wettkampf»

Turn-Ass Marcel Nguyen denkt vor den European Championships im August in München über sein Karriereende nach.

Turn-Ass Marcel Nguyen nimmt im Münchner Olympiastadion an einer Pressekonferenz für die European Championships teil.

«Es könnte durchaus sein, dass es mein letzter internationaler Wettkampf ist», sagte der 34-Jährige in München. Nguyen, der bei den Olympischen Spielen 2012 in London jeweils Silber im Mehrkampf und am Barren gewonnen hatte, hatte immer wieder mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen.

Nach einem Kreuzbandriss hat Nguyen Probleme mit Sprüngen. «An den drei Geräten, wo ich keine Probleme mit dem Knie habe, läuft es eigentlich sehr gut», sagte Nguyen mit Blick auf den Barren, das Reck und die Ringe. «Da funktioniert eigentlich wieder alles auf meinem alten Niveau.»

Die Olympischen Spiele 2024 seien für den Münchner «schon weit weg. Momentan kann ich es mir nicht vorstellen, da noch mal an den Start zu gehen.»