Nach Vorlauf-Aus: Wellbrock-Coach sieht «kleinen Vorteil»

Foto: Gian Mattia D'alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Freistilschwimmer Florian Wellbrock vor dem Rennen in Fukuoka.

«Das Finale über 800 Meter stecken die Jungs auch nicht einfach so weg. Da hat Florian einen kleinen Vorteil», sagte der 52-Jährige am Donnerstag mit Blick auf Wellbrocks Konkurrenten im letzten WM-Wettkampf in Japan über 1500 Meter.

Auf der längsten Beckendistanz hat Wellbrock fast dieselben Hauptgegner wie über 800 Meter. Über 1500 Meter war in diesem Jahr noch niemand schneller als Wellbrock.