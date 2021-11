«Müde, traurig, glücklich»: Starke Sherrock mit Kurs auf WM

Grand Slam of Darts

Wolverhampton (dpa) -

Nach einer fulminanten Woche beim Grand Slam of Darts packte Fallon Sherrock alle Gefühle in einen Tweet. «Leer, erfreut, müde, traurig, glücklich, begeistert, enttäuscht, ekstatisch - so viele Emotionen und Erinnerungen», schrieb die 27 Jahre alte Sherrock auf Twitter.

Von dpa