Hockey-Weltmeister Deutschland besiegt Australien

Hockey-Weltmeister Deutschland hat den ersten Doppelspieltag in der ProLeague in Indien mit einem Sieg abgeschlossen.

Das Team von Bundestrainer André Henning gewann in der ProLeague gegen Australien mit 1:0.

Die DHB-Auswahl, die im Januar in Indien Weltmeister wurde, gewann in Rourkela mit 1:0 gegen den WM-Vierten Australien. Den Siegtreffer erzielte Malte Hellwig in der 7. Minute nach einer Strafecke.

In der ersten Partie am Vortag war die Mannschaft von Bundestrainer André Henning dem Gastgeber und Weltranglisten-Sechsten Indien mit 2:3 unterlegen. Nach 0:3-Rückstand schafften Paul-Philipp Kaufmann (44. Minute) und Michel Struthoff (57.) noch die Anschlusstreffer zum 2:3. Am kommenden Montag trifft die DHB-Auswahl erneut auf Indien, einen Tag später noch einmal auf Australien.