Hockey-Team nach Siebenmeterschießen im WM-Halbfinale

Die deutschen Hockeyspieler stehen nach einem dramatischen Duell erstmals seit 13 Jahren wieder in einem WM-Halbfinale.

Turnier in Indien

Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning bezwang bei den Titelkämpfen in Indien den WM-Vierten England im Siebenmeterschießen mit 4:3 und ist damit dem Ziel des ersten großen Titels seit zehn Jahren ein Stück nähergekommen.

Im Stadion von Bhubaneswar erzielten Mats Grambusch (57.) und Tom Grambusch (58./Siebenmeter) nach einem 0:2-Rückstand noch den 2:2-Ausgleich in der regulären Spielzeit. Im Siebenmeterschießen zog die deutsche Mannschaft dann zum zwölften Mal in ein WM-Semifinale ein. Dort trifft die DHB-Auswahl am Freitag (12.00 Uhr/DAZN) auf den dreimaligen Weltmeister Australien.