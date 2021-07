Golferin Popov verpatzt Olympia-Generalprobe - Nur Rang 60

Die deutschen Golferinnen suchen vor dem olympischen Turnier noch ihre Form. British-Open-Champion Sophia Popov kam beim Majorturnier im französischen Évian-les-Bains mit insgesamt 286 Schlägen nur auf den geteilten 60. Rang.

Die zweite deutsche Starterin bei den Sommerspielen in Tokio, Caroline Masson, war bei dem 4,5 Millionen US-Dollar dotierten Event sogar am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden. Die Australierin Minjee Lee sicherte sich im Stechen am ersten Extraloch den Sieg gegen Jeongeun Lee6 aus Südkorea. Zuvor hatten beide auf dem Par-71-Platz am Genfer See 266 Schläge benötigt.

Das olympische Golfturnier der Frauen startet am 4. August. Die Herren mit den Deutschen Maximilian Kieffer und Hurly Long sind bereits eine Woche vorher gefordert.