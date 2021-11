Golfer Kaymer nimmt sich Babypause

«Unser Kind wird in Deutschland auf die Welt kommen und ich werde erst einmal drei Monate keine Turniere spielen und erst wieder im März starten - in den USA», sagte der 36-Jährige aus Mettmann in einem Interview des «Golf Magazins».

Kaymers Freundin Irène Scholz erwartet im Januar das gemeinsame Kind. Anschließend werden sich die Fitnesstrainerin und der zweimalige Major-Sieger auf den Weg nach Florida machen, wo Kaymer dann sein Trainingsquartier beziehen wird. «Die Pendelei zwischen Amerika und Europa hat für mich einfach nicht funktioniert. Ich könnte so weitermachen mit ein wenig hier und ein wenig da, das ist aber nicht mein Anspruch und bringt mich nicht weiter», meinte Kaymer.

Kaymers letzter Sieg bei einem Golf-Turnier liegt schon über sieben Jahre zurück. In der Weltrangliste ist die frühere Nummer eins auf Rang 118 abgerutscht. Grund genug für den Rheinländer, etwas zu verändern. «Meines Erachtens habe ich zu viel versucht, meine Schwächen auszubessern und habe den Ausbau meiner Stärken vernachlässigt. Selbstvertrauen holt man sich aber über seine Stärken», sagte Kaymer.