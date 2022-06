Golf-Turnier in Winsen: Perez übernimmt die Führung

Golfprofi Victor Perez geht als Führender in die Schlussrunde der Porsche European Open im niedersächsischen Winsen/Luhe.

Der Franzose spielte am dritten Tag eine 71er-Runde und liegt mit insgesamt 211 Schlägen an der Spitze. Dem 29-Jährigen, der in der vergangenen Woche die Dutch Open im niederländischen Cromvoirt gewonnen hatte, gelang auf dem Green-Eagle-Kurs vor den Toren Hamburgs auch der Schlag des Tages: Gleich auf dem Par-3-Loch der zweiten Bahn schlug Perez ein Ass.

Hinter dem Franzosen belegen der Schwede Joakim Lagergren und der Franzose Julien Brun bei dem mit 1,75 Millionen Euro dotierten Turnier der DP World Tour mit jeweils 212 Schlägen Platz zwei. Bester Deutscher ist Alexander Knappe. Der Paderborner liegt mit 216 Schlägen auf dem geteilten elften Platz. Auf Rang 17 folgt Matthias Schmid (Herzogenaurach/217). Marcel Siem (Ratingen), der nach der zweiten Runde noch auf dem geteilten achten Platz gelegen hatte, fiel auf Platz 22 (218) zurück.