Ex-Darts-Weltmeister van Barneveld Corona-positiv

Wie der Niederländer über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, ist nach seinem Aus bei der laufenden Weltmeisterschaft in London ein Corona-Test positiv ausgefallen. «Während des Spiels hatte ich keine Symptome, aber hinterher habe ich gemerkt, dass ich Atemnot und Fieber hatte», schrieb der 54-Jährige.

Derzeit leide er an Fieber und ernsthafter Müdigkeit, berichtete van Barneveld. Er werde in den kommenden Tagen in London in Quarantäne bleiben.

Van Barneveld hatte am Donnerstag das Aufeinandertreffen der Ex-Weltmeister gegen Rob Cross aus England verloren und war ausgeschieden. Der fünfmalige Weltmeister war nach seinem Rücktritt im Dezember 2019 erst vor einem Jahr auf die Tour zurückgekehrt. In der Weltrangliste belegte er vor der aktuell laufenden WM den 68. Rang. Unmittelbar nach seinem Aus hatte er angekündigt, dass er immer noch hochmotiviert sei und deswegen im kommenden Jahr stärker zum Championat zurückkommen wolle.