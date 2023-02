Düsseldorf und Harvestehude holen Hallentitel

Der DHC verteidigte seinen Titel mit einem 4:1 (1:1) im Finale gegen den Club an der Alster. Im Anschluss gewann der HTHC das Endspiel zweier Hamburger Clubs mit 3:2 (1:1) gegen den Lokalrivalen Club an der Alster.

Kilian Pöhling und Toptorjäger Michael Körper hatten den HTHC vor 4273 Zuschauern mit 3:1 in Führung gebracht, ehe Dieter-Enrique Linnekogel in der Schlussminute verkürzte. «Wir waren am Ende die Glücklicheren, es war ein Finale auf Augenhöhe und beide hätten es verdient gehabt», sagte HTHC-Trainer Christoph Bechmann. Für den HTHC ist es der fünfte Hallen-Titel.

Zuvor bei den Frauen hatte ein Strafecken-Doppelpack von Düsseldorfs Kapitänin Selin Oruz (35.) und Annika Sprink (37.) zum 3:1 den Unterschied gemacht. «Ich bin einfach nur glücklich. Anfangs haben wir uns gegen den tief stehenden Gegner schwer getan», sagte Oruz, die zudem ihren 26. Geburtstag feierte. Im Gegensatz zu Alster konnte der DHC auf seine fünf Nationalspielerinnen zählen. Diese reisen nach einem kurzen Partystopp in Düsseldorf erst am Montagmorgen nach Sydney, wo die Nationalmannschaft in den kommenden Tagen im Einsatz ist. Für den DHC war es der vierte Titel in der Halle.