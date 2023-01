DHB-Team verpasst Gruppensieg bei WM - Nun gegen Frankreich

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft hat den Gruppensieg bei der WM-Vorrunde in Indien verpasst und muss den Umweg ins Viertelfinale über eine Zusatzpartie nehmen.

Das DHB-Team muss trotz des deutlichen Sieges gegen Südkorea in die «Crossover»-Runde.

Das Team von Bundestrainer André Henning bezwang im Hockey-Tempel von Rourkela Südkorea zwar mit 7:2 (2:1), konnte aber aufgrund der schlechteren Tordifferenz den punktgleichen Weltmeister Belgien nicht mehr vom ersten Platz verdrängen. Am Montag (14.30 Uhr/DAZN) trifft die DHB-Auswahl nun im ersten K.o.-Spiel auf Frankreich. Der Sieger der Partie tritt in der Runde der letzten acht Teams gegen England an (Mittwoch/14.30 Uhr).

Bester Torschütze der deutschen Mannschaft war Niklas Wellen, der am Dienstag Vater geworden ist und gegen Südkorea dreimal traf. Die weiteren Tore erzielten Gonzalo Peillat, Justus Weigand, Mats Grambusch und Moritz Ludwig.