Deutsche Hockey-Damen nach 3:0-Sieg im Achtelfinale

Mit dem glatten 3:0 (1:0) gegen Irland feierte das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg zum Vorrundenabschluss im dritten Spiel der Gruppe A den zweiten Sieg und erreichte damit souverän das erste Etappenziel bei dieser WM in zwei Ländern.

Nike Lorenz (23. Minute/Strafecke), Charlotte Stapenhorst (39.) und Sonja Zimmermann (56./Siebenmeter) erzielten am Mittwoch in Amsterdam die Tore für Deutschland. Nike Lorenz vergab sogar noch einen weiteren Siebenmeter (60.). Der punktlose Vizeweltmeister von der Grünen Insel ist bei diesem Championat bereits früh ausgeschieden.

Nur die vier Gruppensieger ziehen direkt in das Viertelfinale ein. Die Gruppenzweiten und -dritten bestreiten zuvor am Wochenende jeweils noch Achtelfinals. Auf wen die deutschen Damen dabei am Samstag erneut in Amsterdam treffen werden, entscheidet sich am Abend in Amsterdam und in Terrassa in der Gruppe D.