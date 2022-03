Deutsche Freistil-Männer beenden Ringer-EM ohne Medaille

Die männlichen deutschen Freistil-Ringer sind bei der Europameisterschaft in Budapest ohne Medaille geblieben.

Titelkämpfe in Budapest

Sowohl Niklas Stechele in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm als auch Erik Thiele in der 97-Kilogramm-Kategorie verloren ihre kleinen Finals um Bronze. Viktor Lyzen (bis 61 kg), Kevin Henkel (bis 70 kg) und der Olympia-Achte Gennadij Cudinovic (bis 125 kg) waren zuvor allesamt ausgeschieden. Ahmed Dudarov (bis 86 kg) hatte seinen Start beim Turnier in Ungarn krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Ab Mittwoch gehen die Frauen auf die Matte. Ab Freitag greifen dann auch die Griechisch-römisch-Spezialisten ins Geschehen ein.