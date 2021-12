Debütant Hempel gewinnt deutsches Duell bei Darts-WM

Weltmeisterschaft in London

Der 31-Jährige setzte sich in London klar mit 3:0 durch und erreichte damit die zweite Runde des wichtigsten Turniers der Welt. Hempel zeigte bei seinem ersten Spiel im Alexandra Palace wenig Nervosität und sorgte mit Finishes von 156 und 158 Punkten früh in der Partie für Höhepunkte. Der gebürtige Brandenburger Schindler hingegen verlor auch seine dritte WM-Partie.

Hempel bekommt es nun am Dienstagabend (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) mit dem belgischen Topspieler Dimitri van den Bergh, der an Position fünf gesetzt ist, zu tun. Schindler gegen Hempel war erst das zweite deutsche Duell in der Geschichte der Weltmeisterschaft. Im Vorjahr hatte die deutsche Nummer eins Gabriel Clemens das Zweitrundenduell mit Nico Kurz 3:1 für sich entschieden.

Schon beim Einlauf wurde ein Kontrast zwischen den beiden Trainingspartnern deutlich. Während Schindler zu «Ich will» von Rammstein auf die Bühne kam, sang der Wahl-Kölner Hempel lautstark bei «Kölsche Jung» von Brings mit. Für das euphorische Publikum im Alexandra Palace war das nichts, sie schienen den deutschen Partysong schlicht nicht zu kennen. Zumindest Hempel dürfte bis zu seinem Match gegen van den Bergh etwas bekannter geworden sein.