Boll verliert auch WM-Revanche gegen Schweden Möregardh

Tischtennis-Star Timo Boll hat beim europäischen Top-16-Turnier in der Schweiz auch die WM-Revanche gegen den 20 Jahre jüngeren Schweden Truls Möregardh verloren. Der 40 Jahre alte Rekord-Europameister unterlag dem Vize-Weltmeister am Sonntagmittag im Halbfinale in 1:4 Sätzen. Titelverteidiger Patrick Franziska schied in der Runde des besten Vier ebenfalls aus. Der Weltranglisten-14. verlor mit 1:4 gegen den Slowenen Darko Jorgic, mit dem er in der Bundesliga zusammen beim 1. FC Saarbrücken spielt.

«Truls hat heute sehr gut gespielt und verdient gewonnen. Er ist auf dem besten Weg, sich in der Weltspitze zu etablieren, in der ich mich hoffentlich noch ein paar Jahre halten kann», sagte Boll.

Der Europameister von Borussia Düsseldorf hatte bereits Ende November bei den Weltmeisterschaften in Houston im Halbfinale gegen Möregardh mit 3:4 verloren, weil er durch eine Bauchmuskelverletzung stark gehandicapt war. Sein Auftritt beim Turnier der besten 16 europäischen Spieler in Montreux am Gender See war für Boll das erste internationale Turnier seit seiner mehrwöchigen Verletzungspause. «Mir fehlt nach meiner längeren Pause noch etwas das Selbstvertrauen in einige Schläge. Um gegen ihn zu gewinnen, muss ich aber in absoluter Topform sein», sagte Boll.