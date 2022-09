Beach-Duo Laboureur/Schulz gewinnt mit Mühe DM-Auftakt

Die Titelverteidigerinnen Chantal Laboureur und Sarah Schulz sind erfolgreich in die deutschen Meisterschaften im Beach-Volleyball gestartet.

Starteten mit Mühe am Timmendorfer Stand: Sarah Schulz (l) und Chantal Laboureur.

Das Duo aus Stuttgart setzte sich zum Auftakt des Turniers in Timmendorfer Strand mit etwas Mühe gegen die für Düsseldorf spielenden Hanna-Marie Schieder und Paula Schürholz mit 21:18, 21:23, 15:12 durch.

Für Chantal Laboureur sind es die letzten deutschen Meisterschaften. Die 32-Jährige hatte am Dienstag angekündigt, zum Jahresausklang ihre Laufbahn zu beenden. «Heute ist zum Glück noch nicht Schluss, wir werden auf jeden Fall Morgen noch einmal spielen», sagte sie. «Zum Glück ist Timmendorf auch noch nicht mein letztes Turnier. Ich spiele ja noch einige internationale danach.»

Laboureur gilt als Abwehr-Spezialistin und wurde 2018 zur Beach-Volleyballerin des Jahres gekürt. Bei der EM in München erreichte sie gemeinsam mit Sarah Schulz das Viertelfinale. Die 23-jährige Schulz versucht von 2023 an, mit einer neuen Partnerin sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu qualifizieren.

Laboureur/Schulz sind in Timmendorf an Nummer vier gesetzt. Die topgesetzten Karla Borger und Julia Sude aus Stuttgart konnten wegen Verletzung nicht ihr erstes Spiel gegen Anna Hoja und Stefanie Klatt bestreiten.