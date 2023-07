Vollering gewinnt Frauen-Tour - Bauernfeind auf Platz neun

Die Niederländerin Demi Vollering hat die zweite Ausgabe der Tour de France Femmes gewonnen.

Die 26-Jährige ließ sich im abschließenden Zeitfahren in Pau den Gesamtsieg nicht mehr nehmen. Vollering wies nach acht Etappen und 959,9 Kilometern in der Gesamtwertung einen Vorsprung von 3:03 Minuten auf die zweitplatzierte Belgierin Lotte Kopecky auf. Vollerings Landsfrau und Titelverteidigerin Annemiek van Vleuten musste sich mit dem vierten Gesamtrang begnügen. Das letzte Zeitfahren gewann die Schweizer Europameisterin Marlen Reusser, die in 29:15 Minuten über 22,6 Kilometer zehn Sekunden vor Vollering lag.

Deutsche Fahrerinnen überzeugen

Ricarda Bauernfeind, die auf der fünften Etappe einen beeindruckenden Solo-Sieg gefeiert hatte, beendete die Rundfahrt auf dem neunten Gesamtrang. Damit legte die 23-Jährige eine starke Tour-Premiere hin und gehört zu den hoffnungsvollen Fahrerinnen für die Zukunft. «Die Tour lief mehr als perfekt. Das war absolut genial», sagte Bauernfeind der ARD.

Ohnehin präsentierten sich die deutschen Frauen stark. Auch Liane Lippert wusste mit ihrem Etappensieg am zweiten Tag und als Edelhelferin von van Vleuten zu überzeugen. Ein Sturz auf der Königsetappe machte ihr aber noch zu schaffen. «Es war nicht mehr so angenehm auf dem Rad. Mein Knie und die Hüfte sind geprellt. Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit meiner Form», erklärte Lippert.

Vollering hatte den Grundstein zum Sieg am Samstag bei der Bergankunft auf dem Tourmalet gelegt, als sie mit fast zwei Minuten Vorsprung gewann. Mit dem Gesamtsieg krönte sie ihr herausragendes Jahr, nachdem sie im Frühjahr schon die schweren Eintagesrennen Strade Bianche, Amstel Gold Race, Fleche Wallonne und Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen hatte.

Bei der nächsten Tour de France hat Vollering dann zum Auftakt ein Heimspiel. 2024 startet die Rundfahrt in Rotterdam, auch die zweite und dritte Etappe werden in den Niederlanden ausgetragen.