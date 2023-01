Tour Down Under: Spanier Bilbao gewinnt dritte Etappe

Der spanische Radprofi Pello Bilbao hat die dritte Etappe der Tour Down Under gewonnen. Der 32-Jährige siegte auf dem 116,9 Kilometer langen Teilstück von Norwood nach Campbelltown vor Simon Yates aus England und dem Australier Jay Vine.

Pello Bilbao (r) gewann die 3. Etappe der Tour Down Under.

Das Trio setzte sich sechs Kilometer vor Ende der Etappe an dem bis zu 13 Prozent steilen Anstieg auf der Corkscrew Road vom Fahrerfeld ab und hielt den Vorsprung bis ins Ziel. Der gebürtige Berliner Maximilian Schachmann beendete die Etappe im südlichen Australien auf dem zwölften Rang.

In der Gesamtwertung liegt nun Vine 15 Sekunden vor Bilbao. Yates ist mit 16 Sekunden Rückstand Dritter. Bester Deutscher im Gesamtklassement ist Schachmann als Zwölfter mit 1:01 Minuten Rückstand.

Die vierte Etappe führt das Fahrerfeld am Samstag rund 135 Kilometer um das kleine Städtchen Willunga im Süden von Adelaide. Die Tour Down Under endet am Sonntag auf dem Mount Lofty östlich von Adelaide.