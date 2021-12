Team Qhubeka NextHash nicht mehr in UCI WorldTour

Das einzige afrikanische Team in der UCI WorldTour gehört 2022 aus finanziellen Gründen nicht mehr der ersten Liga des Radsports an.

Aus in Radsport-Topliga

Wie das im südafrikanischen Johannesburg ansässige Team Qhubeka NextHash mitteilte, sei es nicht gelungen, die langfristige Zukunft der Mannschaft zu sichern. Man habe daher beschlossen, den Betrieb in der WorldTour des Weltverbandes UCI zum 31. Dezember einzustellen, erklärte der Rennstall.

Qhubeka nahm 2015 als erstes afrikanisches Team an der Tour de France teil. Dort rückte der Rennstall durch Daniel Teklehaimanot aus Eritrea in den Fokus, der vier Tage lang das gepunktete Trikot des besten Bergfahrers trug. Seit 2016 fuhr die Mannschaft mit einer UCI-Lizenz in der WorldTour.

Im kommenden Jahr will das Team Qhubeka als UCI Continental-Team mit Sitz in Italien weiter Rennen bestreiten. Der einzige deutsche Fahrer in Reihen der Equipe, Max Walscheid (28), wechselt zur neuen Saison zur französischen Cofidis-Mannschaft.