Sprinter Bauhaus verpasst Tagessieg bei Tirreno-Adriatico

Der 27-Jährige lag am Dienstag im Finale der zweiten Etappe in guter Position, wurde auf den letzten Metern jedoch eingeklemmt und musste sich mit Platz sechs zufriedengeben. Den Sieg nach 219 Kilometern durch die Toskana von Camaiore nach Sovicille sicherte sich der Belgier Tim Merlier vor dem Niederländer Olav Kooij und dem Australier Kaden Groves. Gesamtführender bleibt Italiens Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna, der den Auftakt für sich entschieden hatte.

Das sogenannte Rennen zwischen den Meeren über sieben Etappen wird vor allem in der zweiten Hälfte sehr anspruchsvoll. Allerdings gibt es in diesem Jahr keine echte Bergankunft. Die Schlussetappe findet am Sonntag rund um San Benedetto del Tronto an der italienischen Ostküste statt. Am Mittwoch dürften im Ziel in Terni erneut die Sprinter zum Zug kommen.