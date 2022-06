Schachmann verliert nach Sturz Platz zwei bei Tour de Suisse

Der deutsche Rad-Meister vom Team Bora-hansgrohe war rund vier Kilometer vor dem Ziel der dritten Etappe über 176,9 Kilometer vom Aesch nach Grenchen in einem Massensturz verwickelt und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sieg im Sprint sicherte sich Altmeister Peter Sagan vom Team TotalEnergies vor dem Franzosen Bryan Coquard und Alexander Kristoff aus Norwegen. Für den Ex-Weltmeister aus der Slowakei war es der 18. Sieg bei der Schweiz-Rundfahrt.

Schachmann hatte sich beim letzten Zwischensprint noch zwei Sekunden Zeitgutschrift für Platz zwei hinter dem Briten Geraint Thomas gesichert und dadurch zwischenzeitlich seinen Rückstand auf den Gesamtersten Stephen Williams auf zwei Sekunden reduziert. Nach seinem Sturz kam der Berliner als 71. mit 53 Sekunden Rückstand ins Ziel und fiel im Gesamtklassement auf den 17. Rang zurück.

Neuer Zweiter hinter dem Briten Williams ist der Däne Andreas Kron (+6 Sekunden) vor Thomas (+7). Die vierte Etappe führt an diesem Mittwoch über 190,8 Kilometer von Grenchen nach Brunnen. Die Tour de Suisse endet am Sonntag mit dem Einzelzeitfahren in Vaduz.