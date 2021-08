Roglic holt zweiten Etappensieg bei 76. Vuelta

Einen Tag nach seinem Sturz hat sich Topfavorit Primoz Roglic mit seinem zweiten Etappensieg auf der elften Etappe der 76. Spanien-Rundfahrt eindrucksvoll zurückgemeldet.

Der 31 Jahre alte Radprofi aus Slowenien vom niederländischen Jumbo-Visma-Team konnte sich am Mittwoch nach 133,6 Kilometern von Antequera nach Valdepeñas de Jaén im bis zu 25 Prozent steilen Schlussanstieg mit drei Sekunden vor dem Spanier Enric Mas durchsetzten. Platz drei belegte zwei weitere Sekunden dahinter dessen kolumbianischer Movistar-Teamkollege Miguel Angel López.

Eikin verteidigt Rot

Das Rote Trikot verteidigte indes der Norweger Odd Christian Eikin, der dem am Tag zuvor gestürzten Roglic das Leadertrikot abgenommen hatte. Mit 58 Sekunden führt Eikin nun vor dem Franzosen Guillaume Martin. Roglic, der seinen dritten Vuelta-Gesamtsieg nach 2019 und 2020 anpeilt, folgt mit 1:56 Minuten Rückstand auf Eikin auf Platz drei. «Es ist immer schön zu siegen. Es war ein hartes und steiles Finale heute. Es war ja auch kein schlechter Tag gestern, der Sturz hat mich nicht schlimm verletzt. Es war alles gut heute», sagte Roglic.

Beendet ist die Rundfahrt indes für den zweimaligen Tagessieger Jasper Philipsen. Der Belgier klagte über Fiebersymptome und trat nicht mehr zum Start der elften Etappe an.

Das zwölfte Teilstück der diesjährigen Spanien-Rundfahrt führt am Donnerstag über 175 Kilometer von Jaén nach Córdoba. Zu Ende geht die dritte große Landesrundfahrt des Jahres am 5. September mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela.