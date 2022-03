Higuita siegt in Katalonien - Colbrelli zurück in Italien

Der 24-Jährige ließ sich auf der siebten und letzten Etappe über 138,6 Kilometer den Vorsprung in der Gesamtwertung auf Ex-Giro-Champion und Olympiasieger Richard Carapaz aus Ecuador nicht mehr nehmen. Die abschließende Etappe gewann der Italiener Andrea Bagioli.

Für das in den vergangenen Wochen durch Krankheiten und Verletzungen arg dezimierte deutsche Bora-Team war es der sechste Saisonsieg. Higuita war zu Jahresbeginn vom Team EF Education zu Bora gewechselt.

Colbrelli zurück in der Heimat

Unterdessen ist der zu Beginn der Rundfahrt kollabierte Europameister Sonny Colbrelli in seine italienische Heimat zurückgekehrt. Da der 31-Jährige inzwischen in einem stabilen Zustand ist, durfte er das Krankenhaus in Girona am Samstag verlassen, teilte sein Rennstall Bahrain Victorious am Sonntag mit. In Italien soll sich Colbrelli weiteren Untersuchungen unterziehen, um die Ursache seiner Herzrhythmusstörungen zu ermitteln.

Colbrelli war nach dem Zielsprint der Auftaktetappe kollabiert und bewusstlos zusammengebrochen. Bei dem 31-Jährigen musste eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt werden.