Giro startet 2022 in Budapest - drei Etappen in Ungarn

Mit zwei Jahren Verspätung beginnt im nächsten Jahr der Giro d'Italia in Budapest. Eigentlich sollte die zweitgrößte Radrundfahrt der Welt bereits 2020 in der ungarischen Hauptstadt beginnen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Pläne aber geändert werden.

Los geht es mit der 105. Auflage am 6. Mai mit der ersten Etappe von Budapest nach Visegrad. Auch die folgenden zwei Teilstücke finden laut einer Mitteilung des Veranstalters in Ungarn statt. Am 7. Mai steht ein Einzelzeitfahren über 9,2 km in Budapest auf dem Programm, einen Tag später geht es über 201 Kilometer von Kaposvar nach Balatonfüred am Plattensee. Die weiteren Etappen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.