Früherer Zeitfahr-Weltmeister Dennis beendet Karriere

Der zweimalige Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis wird seine Karriere am Ende der laufenden Saison beenden. Das kündigte der 32 Jahre alte australische Radprofi mit einem Instagram-Post an.

«Es ist noch eine lange Saison, aber dies wird definitiv meine letzte als Profi», schrieb Dennis. Dazu stellte der Fahrer des Teams Jumbo-Visma ein Foto mit sich und seinen beiden Kindern.

Dennis wurde 2018 und 2019 Weltmeister im Einzelzeitfahren, gewann zudem mindestens eine Etappe bei den drei großen Landesrundfahrten. Er gilt in Materialfragen als bisweilen eigenwilliger Profi. Bei der Tour de France 2019 stieg Dennis auf der zwölften Etappe aus unbekannten Gründen aus. Wenige Wochen später überwarf er sich mit seinem damaligen Team Bahrain-Victorious und der Vertrag wurde nach nur acht Monaten ohne Angabe von Gründen aufgelöst.

Nach zwei durchwachsenen Jahren beim Team Ineos wechselte Dennis 2022 zu Jumbo-Visma, verpasste jedoch eine Nominierung für die Tour. In diesem Jahr feierte er auf der zweiten Etappe der Tour Down Under seinen 32. Profi-Sieg, spielte im Kampf um den Gesamtsieg jedoch keine Rolle.