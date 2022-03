Erster Saisonsieg: Ackermann jubelt in Koksijde

Der 28 Jahre alte Pfälzer gewann das belgische Eintagesrennen Bredene Koksijde Classic und sprintete damit das erste Mal in dieser Saison als Erster über den Zielstrich. Nach 201 Kilometern setzte sich Ackermann gegen den Franzosen Hugo Hofstetter und den Belgier Tim Merlier durch.

«Ich denke, mein Fehler war, dass ich in den Sprints immer zu lange gewartet habe. Heute habe ich entschieden, wieder früh zu starten, so wie ich es in den vergangenen Jahren getan habe, und es hat funktioniert. Ich bin sehr glücklich», kommentierte Ackermann seinen Sieg im Anschluss. Der je zweimalige Giro- und Vuelta-Etappensieger war zu Saisonbeginn vom deutschen Bora-hansgrohe-Rennstall zur Equipe um Tour-Sieger Tadej Pogacar gewechselt. Bis zu seinem Sieg in Koksijde stand ein dritter Platz bei der UAE Tour als Ackermanns beste Saisonplatzierung zu Buche.