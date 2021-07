Deutschland-Tour: Degenkolb mit Nationalteam am Start

Geht mit dem deutschen Nationalteam bei der Deutschland-Tour an den Start: John Degenkolb.

Radprofi John Degenkolb geht bei der Deutschland-Tour 2021 mit einem Nationalteam an den Start.

Dies verkündete der 32-Jährige während der Live-Übertragung der 12. Etappe der 108. Tour de France in der ARD. «Die Deutschland-Tour habe ich die letzten beiden Jahre schon verpasst. Ich hab nun den Bund Deutscher Radfahrer gefragt, ob wir nicht mit einer deutschen Nationalmannschaft an den Start gehen können», erzählte Degenkolb. Dies sei «alles so durchgegangen».

Degenkolbs Team Lotto-Soudal ist bei dem viertägigen Rennen vom 26. bis 29. August nicht dabei, darum hat der Radprofi nach anderen Lösungen gesucht. Auch Tour-Teilnehmer Jonas Rutsch soll für das Team des BDR starten. «Ich denke, das ist eine ganz interessante Sache. Ich bin Befürworter, das ist rundum gelungen», sagte Rutsch. Das Etappenrennen beginnt in Stralsund und führt über Schwerin, Ilmenau und Erlangen bis zum Zielort Nürnberg. Auch Nachwuchsfahrer sollen bei dem deutschen Team eingebunden werden.