Dauphiné-Rundfahrt: Tour-Champion Vingegaard verpasst Gelb

Knapp drei Wochen vor dem Start der Frankreich-Rundfahrt musste sich Vingegaard bei der Generalprobe mit dem zweiten Platz im Einzelzeitfahren begnügen. Der Topfavorit wurde nach 31,1 Kilometer von Cours nach Belmont-de-la-Loire mit zwölf Sekunden Rückstand auf Bjerg als Zweiter gestoppt.

Bjerg nun vorne

Damit übernahm Bjerg nach der vierten Etappe auch die Führung in der Gesamtwertung vom Franzosen Christophe Laporte, sein Vorsprung auf Vingegaard beträgt zwölf Sekunden. «Ich hatte gehofft, die Etappe zu gewinnen und das Trikot zu übernehmen. Aber das war sehr beeindruckend von Mikkel. Ich hoffe, dass ich bald das Gelbe Trikot übernehmen kann. Vielleicht hätte ich am Anfang nicht so pushen sollen», meinte Vingegaard.

Bei der am 1. Juli beginnenden Tour spielt das Einzelzeitfahren dieses Mal keine große Rolle. Lediglich einmal müssen die Fahrer über 22,4 Kilometer im Kampf gegen die Uhr ran. Vingegaard hatte im Vorjahr die Frankreich-Rundfahrt vor dem zweimaligen Gesamtsieger Tadej Pogacar aus Slowenien gewonnen. Auch in diesem Jahr ist wieder mit dem Duell der beiden Stars zu rechnen.

Am Donnerstag wird die Dauphiné-Rundfahrt mit der fünften Etappe über 191,1 Kilometer von Cormoranche-sur-Saone nach Salins-les-Bains fortgesetzt. Die Entscheidung über den Gesamtsieg dürfte auf den Bergetappen von Freitag bis Sonntag fallen.