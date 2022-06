Die Champions League im Bahnradsport kommt erstmals nach Berlin. Am 19. November macht die Serie des Radsport-Weltverbandes (UCI) Station im Velodrom.

Blick auf die Bahn und den Innenraum des Velodroms in Berlin beim Sechstagerennen 2020.

Das geht aus dem am 17. Juni veröffentlichten Kalender für die Saison 2022 hervor. Die Serie mit fünf Rennen beginnt am 12. November und endet mit einer Doppel-Runde am 2. und 3. Dezember. Weitere Stationen sind Palma de Mallorca, Paris und London.