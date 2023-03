Bora-Profi Bennett Zweiter beim Auftakt von Paris-Nizza

Merlier übernahm zugleich die Führung in der Gesamtwertung vor Bennett und dem zeitgleichen Tadej Pogacar.

Am Montag sollten am Ende der zweiten Etappe in Fontainebleau erneut die Sprinter den Sieg unter sich ausmachen. Einen Tag später wird sich die Gesamtwertung im Teamzeitfahren neu sortieren. Entschieden wird das «Rennen zur Sonne» auf den beiden Schlussetappen, wenn es zuerst zum Col de la Couillole hinaufgeht, ehe am Sonntag in Nizza der Nachfolger des abwesenden Vorjahressiegers Primoz Roglic gekürt wird.

Die achttägige Fernfahrt ist laut Saisonplanung das einzige direkte Aufeinandertreffen von Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard und seinem Vorgänger sowie großen Rivalen Pogacar vor der Frankreich-Rundfahrt im Juli. Pogacar zeigte mit Siegen beim Eintagesrennen Jaén Paraiso Interior sowie der Andalusien-Rundfahrt bereits starke Form. Vingegaard beeindruckte nicht weniger, als er beim O Gran Camino in Galizien alle drei Etappen sowie die Gesamtwertung gewann.