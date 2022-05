Bauhaus sprintet auf Platz zwei - Buchmann nun Gesamtachter

Dritter wurde Ex-Weltmeister Mark Cavendish aus Großbritannien. Für Démare war es bereits der dritte Etappensieg beim diesjährigen Giro und der achte Erfolg insgesamt.

«Ich war schnell. Die Ziellinie kam für mich fünf Meter zu früh. Der zweite Platz ist für einen Sprinter ein Scheiß-Ergebnis», sagte Bauhaus beim TV-Sender Eurosport. Für den Radprofi war es bereits die fünfte Top-Ten-Platzierung bei der Italien-Rundfahrt 2022.

In der Gesamtwertung rückte Emanuel Buchmann um einen Platz auf Position acht vor, nachdem der Franzose Romain Bardet am Freitag aufgeben musste. Der bisherige Gesamtvierte war am Donnerstag erkrankt, sein Zustand hatte sich über Nacht verschlechtert. Buchmann liegt weiter 1:09 Minuten hinter dem Spanier Juan Pedro Lopez, der bereits seit der vierten Etappe das Rosa Trikot trägt, als er hinter Lennard Kämna den zweiten Platz auf dem Ätna belegt hatte.

Am Samstag sind auf der 14. Etappe die Klassement-Fahrer wieder mehr gefordert. Auf dem 147 Kilometer langen Teilstück von Santena nach Turin sind vier Berge der zweiten und einer der dritten Kategorie zu bewältigen. Die Italien-Rundfahrt endet am 29. Mai in Verona.