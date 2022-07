7. Tour-Etappe: Showdown auf der Skipiste

Nach dem Start in Tomblaine bei Nancy geht es am Freitag in Richtung Süden, wo in den Vogesen nach 176,3 Kilometern das Ziel auf der Skipiste La Super Planche des Belles Filles liegt. Der sieben Kilometer lange Anstieg weist am Ende die größten Schwierigkeiten auf, wenn Steigungen von 20 und 24 Prozent zu bewältigen sind. Eigentlich ist der Berg eine Skipiste, die man für die Tour de France teilweise asphaltiert hat. Dennoch gibt es kurz vor dem Ziel einen Schotterabschnitt. Die sportlichen Leiter rechnen damit, dass eine Gruppe durchkommt.