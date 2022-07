2. Tour-Etappe: Mit Gegenwind über den Großen Belt

Mit der 202,2 Kilometer langen zweiten Etappe von Roskilde nach Nyborg wird die 109. Tour de France am Samstag fortgesetzt.

Das Finale führt über die fast 20 Kilometer lange Brücke über den Großen Belt und war im Vorfeld ein großes Thema. Allerdings wird dort laut Wettervorhersage Gegenwind herrschen, so dass das gefürchtete Chaos ausbleiben dürfte. Das könnte es allerdings in den etwa 30 Kilometern vor der Brücke geben, wenn sich das Feld in Richtung Süden bewegt und der Wind von der Seite kommt.