Dressur und Springen: Weitere Weltcup-Absage

Die Weltcup-Saison der Springreiter umfasst nach den vorherigen Absagen von Oslo, Stuttgart und Mechelen jetzt nur noch neun statt der geplanten 13 Etappen in der Westeuropa-Liga. Beim Dressur-Weltcup waren zuvor Stuttgart, Salzburg und Mechelen abgesagt worden, so dass es nun nur noch sieben statt elf Etappen gibt. Das Final-Turnier für beide Serien soll am zweiten April-Wochenende in Leipzig stattfinden.