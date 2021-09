Vettel ruft zur Teilnahme an Bundestagswahl auf

«Jeder kann wählen, wen er will. Ich würde die Menschen nur bitten, wählen zu gehen, denn ich denke, dass es wichtig ist, sich zu beteiligen», sagte der 34-Jährige vor dem Großen Preis von Russland in Sotschi. Die Wahl an diesem Sonntag sei besonders entscheidend für den Weg, «den wir in Zukunft gehen werden», betonte der gebürtige Hesse und verwies auf die nächsten Generationen.

«Ich denke, dass wir eine Veränderung brauchen», sagte Vettel, der sich selbst aktiv für Umweltschutz und Nachhaltigkeit einsetzt. Der Aston-Martin-Fahrer hatte schon mehrfach erklärt, dass dieses Engagement nicht im Widerspruch zu seinem Job steht, denn jeder könne einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Auch wenn seine Arbeit viele Reisen mit dem Flugzeug und das Fahren von Rennautos beinhaltet.

In einem Interview des «Spiegel» hatte Vettel Ende Juni erklärt, selbst die Grünen zu wählen. An seiner Einstellung habe sich nichts geändert, erklärte Vettel, der zwar in der Schweiz lebt, aber auch weiter in seinem Heimatland wählen darf. «Wir wissen, dass es viele Dinge gibt, die wir bessern machen können und müssen», sagte er.